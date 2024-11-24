«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 20:36

Жёсткая посадка SSJ 100 в Анталье могла произойти из-за экстремального ветра

Кадры из аэропорта Анатальи, где у самолёта с российскими туристами загорелся двигатель. Фото © Mash

Кадры из аэропорта Анатальи, где у самолёта с российскими туристами загорелся двигатель. Фото © Mash

Причиной ЧП с российским Sukhoi Superjet 100, у которого после приземления в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель, могли стать погодные условия. По данным Mash, посадка была довольно жёсткой. Отказа бортовых систем, по предварительным данным, не было.

Сначала борт ударился левым двигателем о землю, а потом загорелся. Погода в Анталье сегодня, по словам местных, похожа на апокалипсис: всё и везде сносит ветром.

«Значит, это не наша смерть»: Пассажиры с горящего SSJ сняли первое видео после спасения
«Значит, это не наша смерть»: Пассажиры с горящего SSJ сняли первое видео после спасения

Ранее сообщалось, что двигатель пассажирского Sukhoi Superjt 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. Life.ru публиковал видео первых минут после приземления. По предварительным данным, сначала, после удара о ВПП, разлилось топливо, а потом вспыхнул огонь. На борту было около 80 человек, о пострадавших не сообщается.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Турция
  • ssj100
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar