Жёсткая посадка SSJ 100 в Анталье могла произойти из-за экстремального ветра

Причиной ЧП с российским Sukhoi Superjet 100, у которого после приземления в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель, могли стать погодные условия. По данным Mash, посадка была довольно жёсткой. Отказа бортовых систем, по предварительным данным, не было.