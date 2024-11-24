Жёсткая посадка SSJ 100 в Анталье могла произойти из-за экстремального ветра
Кадры из аэропорта Анатальи, где у самолёта с российскими туристами загорелся двигатель. Фото © Mash
Причиной ЧП с российским Sukhoi Superjet 100, у которого после приземления в аэропорту турецкой Антальи загорелся двигатель, могли стать погодные условия. По данным Mash, посадка была довольно жёсткой. Отказа бортовых систем, по предварительным данным, не было.
Сначала борт ударился левым двигателем о землю, а потом загорелся. Погода в Анталье сегодня, по словам местных, похожа на апокалипсис: всё и везде сносит ветром.
Ранее сообщалось, что двигатель пассажирского Sukhoi Superjt 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. Life.ru публиковал видео первых минут после приземления. По предварительным данным, сначала, после удара о ВПП, разлилось топливо, а потом вспыхнул огонь. На борту было около 80 человек, о пострадавших не сообщается.