СК начал проверку по факту возгорания на российском SSJ 100 в Турции
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировано доследственную проверку по факту инцидента с возгоранием российского пассажирского самолёта в Турции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.
«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК, добавив, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Пожарные у потушенного SSJ 100. Фото © Life.ru
Напомним, что вечером 24 ноября авиалайнер SSJ 100 совершил жёсткую посадку в аэропорту Антальи, в результате чего один из двигателей самолёта загорелся. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.
Life.ru