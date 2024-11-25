СК начал проверку по факту возгорания на российском SSJ 100 в Турции

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировано доследственную проверку по факту инцидента с возгоранием российского пассажирского самолёта в Турции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК, добавив, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.