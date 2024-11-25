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24 ноября, 21:00

СК начал проверку по факту возгорания на российском SSJ 100 в Турции

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировано доследственную проверку по факту инцидента с возгоранием российского пассажирского самолёта в Турции. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК, добавив, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пожарные у потушенного SSJ 100. Фото © Life.ru

Пожарные у потушенного SSJ 100. Фото © Life.ru

«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100
«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100

Напомним, что вечером 24 ноября авиалайнер SSJ 100 совершил жёсткую посадку в аэропорту Антальи, в результате чего один из двигателей самолёта загорелся. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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