Пассажиры с загоревшегося в Анталье лайнера подадут коллективный иск

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолёта Sukhoi Superjet 100, летевшего из Сочи, готовят коллективный иск к перевозчику - компании «Азимут». Об этом со ссылкой на пострадавших пишет газета «Известия» .

«На данный момент мы пишем иск к компании «Азимут» за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолёта», — рассказала одна из женщин.