Пассажиры с загоревшегося в Анталье лайнера подадут коллективный иск
«Известия»: Пассажиры лайнера SSJ 100 подадут коллективный иск к «Азимуту»
Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолёта Sukhoi Superjet 100, летевшего из Сочи, готовят коллективный иск к перевозчику - компании «Азимут». Об этом со ссылкой на пострадавших пишет газета «Известия».
«На данный момент мы пишем иск к компании «Азимут» за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолёта», — рассказала одна из женщин.
В документе пострадавшие указали, что надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании «должной поддержки».
Напомним, авиалайнер SSJ 100 дважды ударился о взлётно-посадочную полосу аэропорта в Анталье, после чего загорелся. Диспетчеры авиагавани информировали пилотов о сильном ветре. Самих членов экипажа допросила полиция. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж смогли эвакуироваться.
Life.ru