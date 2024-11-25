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25 ноября, 03:15

Пассажиры с загоревшегося в Анталье лайнера подадут коллективный иск

«Известия»: Пассажиры лайнера SSJ 100 подадут коллективный иск к «Азимуту»

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолёта Sukhoi Superjet 100, летевшего из Сочи, готовят коллективный иск к перевозчику - компании «Азимут». Об этом со ссылкой на пострадавших пишет газета «Известия».

«На данный момент мы пишем иск к компании «Азимут» за то происходящее, что с нами случилось. А случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолёта», — рассказала одна из женщин.

В документе пострадавшие указали, что надышались угарным газом и просят со стороны авиакомпании «должной поддержки».

Кормят бургерами и водой: Пассажиры загоревшегося SSJ в Анталье продолжают ждать багаж
Кормят бургерами и водой: Пассажиры загоревшегося SSJ в Анталье продолжают ждать багаж

Напомним, авиалайнер SSJ 100 дважды ударился о взлётно-посадочную полосу аэропорта в Анталье, после чего загорелся. Диспетчеры авиагавани информировали пилотов о сильном ветре. Самих членов экипажа допросила полиция. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж смогли эвакуироваться.

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Life.ru

Артур Лапсаков
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