Кормят бургерами и водой: Пассажиры загоревшегося SSJ в Анталье продолжают ждать багаж

Пассажиры рейса, чей самолёт загорелся в Анталье, уже несколько часов сидят в терминале аэропорта, ожидая хоть какую-то информацию о своих чемоданах. Как сообщила SHOT блогер Евгения Лавриненко, посадка оказалась крайне жёсткой, и некоторые пассажиры получили травмы. После того как из окон самолёта начали виднеться огонь и дым, в салоне началась давка, и многие пассажиры поспешили достать свои вещи.

Лавриненко рассказала в телеграм-канала, что она с дочкой оказались одними из последних, кто покинул борт, и сейчас они уже более четырёх часов находятся в терминале, не зная судьбу своего багажа, который мог сгореть. Представитель авиакомпании «Азимут» на все вопросы пассажиров отвечает фразой «Что я могу сделать?».

За время ожидания он приносил воду, кофе и еду из кафе «Бургер кинг». Сейчас Лавриненко с дочкой ожидают чемоданы прямо на багажной ленте терминала.