Кормят бургерами и водой: Пассажиры загоревшегося SSJ в Анталье продолжают ждать багаж
Пассажиры загоревшегося SSJ 100 более 4 часов ждут багажа в аэропорту Антальи
Пассажиры в аэропорту Антальи. Обложка © Telegram / Zhenyalavrik
Пассажиры рейса, чей самолёт загорелся в Анталье, уже несколько часов сидят в терминале аэропорта, ожидая хоть какую-то информацию о своих чемоданах. Как сообщила SHOT блогер Евгения Лавриненко, посадка оказалась крайне жёсткой, и некоторые пассажиры получили травмы. После того как из окон самолёта начали виднеться огонь и дым, в салоне началась давка, и многие пассажиры поспешили достать свои вещи.
Лавриненко рассказала в телеграм-канала, что она с дочкой оказались одними из последних, кто покинул борт, и сейчас они уже более четырёх часов находятся в терминале, не зная судьбу своего багажа, который мог сгореть. Представитель авиакомпании «Азимут» на все вопросы пассажиров отвечает фразой «Что я могу сделать?».
За время ожидания он приносил воду, кофе и еду из кафе «Бургер кинг». Сейчас Лавриненко с дочкой ожидают чемоданы прямо на багажной ленте терминала.
Пассажирам загоревшегося самолёта SSJ 100 раздали бургеры. Видео © Telegram / Zhenyalavrik
Напомним, пожар после посадки авиалайнера SSJ 100 в аэропорту Антальи начался вечером 24 ноября. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. Сейчас пилоты находятся на допросе турецкой полиции. Проверку проводит и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа смогли эвакуироваться.