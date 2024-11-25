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24 ноября, 23:50

Более 20 самолётов не смогли сесть в Анталье из-за пожара на SSJ 100

Аэропорты Измира, Даламана и других турецких городов были вынуждены принять рейсы, которые не смогли приземлиться в Анталье из-за инцидента с пожаром на Sukhoi Superjet 100-95LR. Об этом свидетельствуют данные воздушной гавани.

Напомним, что взлётно-посадочная полоса одного из самых загруженных аэропортов страны была перекрыта после неудачной посадки борта российской авиакомпании «Азимут». Ранее Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщало, что приём рейсов приостановлен до 03:00 (совпадает с мск).

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«Мы же русские, с нами Бог»: Пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 поразили невозмутимостью

Российский авиалайнер дважды ударился о полосу и загорелся вечером 24 ноября. Причиной пожара могло стать разлившееся в результате столкновения с ВПП топливо. Известно, что SSJ 100 совершал посадку в условиях экстремального ветра. К счастью, воздушное судно быстро потушили. Никто из пассажиров не пострадал.

Обложка ©

Unsplash / Gary Lopater

Илья Пушкарев
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