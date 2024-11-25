Пассажиры SSJ 100 слышали два удара перед пожаром в аэропорту Антальи

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолёта Sukhoi Superjet 100 сообщили, что перед пожаром они услышали два удара. Очевидцы рассказали SHOT, что первый из них пришёлся на левую сторону лайнера, после чего началась утечка топлива из двигателя. Через несколько секунд последовал второй удар, за которым появились искры, и самолёт загорелся прямо на взлётно-посадочной полосе.