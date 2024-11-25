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24 ноября, 21:53

Пассажиры SSJ 100 слышали два удара перед пожаром в аэропорту Антальи

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Пассажиры загоревшегося в аэропорту Антальи самолёта Sukhoi Superjet 100 сообщили, что перед пожаром они услышали два удара. Очевидцы рассказали SHOT, что первый из них пришёлся на левую сторону лайнера, после чего началась утечка топлива из двигателя. Через несколько секунд последовал второй удар, за которым появились искры, и самолёт загорелся прямо на взлётно-посадочной полосе.

Пассажиры отметили, что авиакомпания «Азимут» пока не связалась с ними. Представители перевозчика не предоставили оперативной помощи, что вынудило людей самостоятельно искать контактное лицо компании в аэропорту Антальи.

Жёсткая посадка SSJ 100 в Анталье могла произойти из-за экстремального ветра
Жёсткая посадка SSJ 100 в Анталье могла произойти из-за экстремального ветра

Напомним, пожар после посадки авиалайнера SSJ 100 в аэропорту Антальи начался вечером 24 ноября. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре. Сейчас пилоты находятся на допросе турецкой полиции. Проверку проводит и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.

Артём Гапоненко
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