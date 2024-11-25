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25 ноября, 05:48

Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян

В Анталье пилот загоревшегося самолёта остановил судно у пожарной части

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru

Пассажирам загоревшегося в Анталье Sukhoi Superjet (SSJ) 100 авиакомпании «‎Азимут» удалось выжить благодаря конечной точке остановки. Пилот встал прямо напротив турецкой пожарной части. Об этом узнал SHOT.

Пилот остановил борт прямо напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие огнеборцы приступили к тушению воздушного судна меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о полосу, после чего загорелся в турецком аэропорту 24 ноября. Пострадавших среди 80 пассажиров и членов экипажа не было. Пилотов допрашивала полиция, а российский СК начал свою проверку по факту происшествия.

Владимир Озеров
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