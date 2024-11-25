Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян
В Анталье пилот загоревшегося самолёта остановил судно у пожарной части
Загоревшийся в Анталье Superjet 100. Обложка © Life.ru
Пассажирам загоревшегося в Анталье Sukhoi Superjet (SSJ) 100 авиакомпании «Азимут» удалось выжить благодаря конечной точке остановки. Пилот встал прямо напротив турецкой пожарной части. Об этом узнал SHOT.
Пилот остановил борт прямо напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие огнеборцы приступили к тушению воздушного судна меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о полосу, после чего загорелся в турецком аэропорту 24 ноября. Пострадавших среди 80 пассажиров и членов экипажа не было. Пилотов допрашивала полиция, а российский СК начал свою проверку по факту происшествия.