Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян

Пилот остановил борт прямо напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие огнеборцы приступили к тушению воздушного судна меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов.