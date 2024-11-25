«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 00:48

«Всё хорошо, все живы»: Пилот SSJ 100 сделал первое заявление после пожара

Пилот российского SSJ 100 дал первый комментарий после пожара в Анталье

Капитан-стажёр Андрей Прядкин, входивший в состав экипажа российского самолёта Sukhoi Superjet 100, который совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Антальи, дал первый комментарий после инцидента. Его слова публикует Mash.

Он не стал рассказывать о произошедшем и посоветовал дождаться официального заявления авиакомпании.

«Всё хорошо, все живы, все здоровы, всё нормально», — коротко заключил капитан-стажёр.

Воздушным судном управлял капитан Владимир Чернов, вторым пилотом был Дмитрий Подрубилин, выяснил телеграм-канал.

«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100
«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100

Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о полосу и загорелся в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пилотов допросила полиция, а российский СК на транспорте инициировал по факту произошедшего доследственную проверку.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar