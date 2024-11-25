«Всё хорошо, все живы»: Пилот SSJ 100 сделал первое заявление после пожара
Пилот российского SSJ 100 дал первый комментарий после пожара в Анталье
Капитан-стажёр Андрей Прядкин, входивший в состав экипажа российского самолёта Sukhoi Superjet 100, который совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Антальи, дал первый комментарий после инцидента. Его слова публикует Mash.
Он не стал рассказывать о произошедшем и посоветовал дождаться официального заявления авиакомпании.
«Всё хорошо, все живы, все здоровы, всё нормально», — коротко заключил капитан-стажёр.
Воздушным судном управлял капитан Владимир Чернов, вторым пилотом был Дмитрий Подрубилин, выяснил телеграм-канал.
Sukhoi Superjet 100-95LR несколько раз ударился о полосу и загорелся в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пилотов допросила полиция, а российский СК на транспорте инициировал по факту произошедшего доследственную проверку.
Life.ru