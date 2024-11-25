«Всё хорошо, все живы»: Пилот SSJ 100 сделал первое заявление после пожара

Капитан-стажёр Андрей Прядкин, входивший в состав экипажа российского самолёта Sukhoi Superjet 100, который совершил жёсткую посадку и загорелся в аэропорту Антальи, дал первый комментарий после инцидента. Его слова публикует Mash.

Он не стал рассказывать о произошедшем и посоветовал дождаться официального заявления авиакомпании.

«Всё хорошо, все живы, все здоровы, всё нормально», — коротко заключил капитан-стажёр.