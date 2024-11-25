Стала известна сумма ущерба после пожара на борту SSJ 100 в аэропорту Антальи

В России возбудили уголовное дело после пожара на борту российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 в аэропорту турецкой Антальи. Дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следователями транспортного СК проведён осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.