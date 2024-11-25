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25 ноября, 08:05

Стала известна сумма ущерба после пожара на борту SSJ 100 в аэропорту Антальи

СК возбудил дело после пожара на борту SSJ 100 в аэропорту Антальи

В России возбудили уголовное дело после пожара на борту российского Sukhoi Superjet (SSJ) 100 в аэропорту турецкой Антальи. Дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Следователями транспортного СК проведён осмотр места вылета в аэропорту Сочи, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета РФ, сумма ущерба, предварительно, составила не менее 1 миллиона рублей.

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Пилот объятого пламенем SSJ 100 остановил самолёт перед носом у пожарных в Анталье и спас 89 россиян

Напомним, вечером 24 ноября в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100-95LR, перевозивший туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлётную полосу, после чего загорелся. Обошлось без пострадавших, поскольку судно остановили рядом с пожарной частью. Пилотов забрали на допрос, а СК РФ начал свою проверку по факту случившегося. Выяснилось, что тот самый SSJ-100 уже четыре раза за последние полтора года прерывал взлёт, а во время одного из рейсов у самолёта отказал двигатель.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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