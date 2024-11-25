Отказ двигателя и шасси: Сгоревшему в Анталье SSJ-100 за полтора года четырежды отменяли взлёт

Четыре раза за последние полтора года прерывался взлёт сгоревшего в Анталье SSJ-100, а во время одного из полётов у самолёта отказал двигатель. Об этом сообщает SHOT.

Проверку «суперджета» компании «Азимут» с названием «Волга» последний раз провели 26 дней назад — сразу после того, как самолёту пришлось экстренно сесть во Внуково из-за повреждения створок шасси. Тогда осмотр не выявил дефектов.

С сентября самолёт пять раз прерывал взлёт, после чего приходилось возвращаться на стоянку. 21 сентября прошлого года вылет отменили прямо во время разгона борта, а спустя пять дней ситуация повторилась вновь из-за неподалок в работе двигателя. SSJ-100 тогда вернулся на стоянку в Минеральных Водах.

Ещё два возврата на стоянку произошли годом ранее в декабре в Сочи и 7 сентября этого года, снова в Минводах. Однако были и ситуации посерьёзнее: 20 июня прошлого года у SSJ-100 во время полёта отказал правый двигатель, пассажиров на борту тогда не было. Также 9 мая во время рейса Санкт-Петебург—Калуга пилоты послали сообщение об отказе правого генератора. Судно пришлось развернуть во Внуково.