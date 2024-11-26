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26 ноября, 13:18

Названа причина воспламенения Sukhoi Superjet 100 в Анталье

«Азимут»: Причиной пожара на SSJ-100 стало возгорание разлившегося топлива

К воспламенению самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» привело возгорание выплеснувшегося на бетон топлива после деформации бака с горючим. Об этом рассказал исполнительный директор компании Эдуард Теплицкий.

«Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение»,приводит его слова ТАСС.

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Напомним, возгорание Sukhoi Superjet 100-95LR произошло 24 ноября сразу после приземления борта в аэропорту Антальи, во время которого самолёт ударился о ВПП. Никто из 80 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Полицейские уже допросили пилотов, а СК РФ начал проверку по факту случившегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Юрий Лысенко
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