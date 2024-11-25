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25 ноября, 11:08

Пассажиров вспыхнувшего SSJ-100 забрал резервный борт, они летят домой

ТАСС: В Сочи из Анталии вылетел резервный борт с пассажирами «Азимута»

Из Антальи в Сочи вылетел резервный борт авиакомпании «Азимут». На борту находятся пассажиры, загоревшегося в аэропорту лайнера Sukhoi Superjet 100.

«Резервный борт в 10:54 [мск] вылетел из Антальи, уже пассажиры летят в Сочи», сказал ТАСС исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.

Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске
Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске

Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября в турецком аэропорту Sukhoi Superjet 100-95LR приземлился, ударившись о полосу, после чего возник пожар. Среди 80 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Пилотов допросила полиция, а Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента.

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azimuth.ru

Наталья Афонина
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