Пассажиров вспыхнувшего SSJ-100 забрал резервный борт, они летят домой
ТАСС: В Сочи из Анталии вылетел резервный борт с пассажирами «Азимута»
Из Антальи в Сочи вылетел резервный борт авиакомпании «Азимут». На борту находятся пассажиры, загоревшегося в аэропорту лайнера Sukhoi Superjet 100.
«Резервный борт в 10:54 [мск] вылетел из Антальи, уже пассажиры летят в Сочи», — сказал ТАСС исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.
Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября в турецком аэропорту Sukhoi Superjet 100-95LR приземлился, ударившись о полосу, после чего возник пожар. Среди 80 пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Пилотов допросила полиция, а Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента.