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25 декабря, 07:12

На месте крушения пассажирского самолёта Баку – Грозный нашли вышивших

МЧС Казахстана сообщает, что при крушении самолёта Баку – Грозный есть выжившие

Крушение самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Телеграм / prokadrykz

Крушение самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Телеграм / prokadrykz

На борту разбившегося в Актау самолёта Баку – Грозный было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте авиакатастрофы нашли вышивших, сообщает МЧС Казахстана.

«В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», – информирует ведомство.

В связи с ЧП в Командном центре МЧС создан республиканский оперативный ШТАБ. Другие подробности министерство пока не приводит.

Как уже писал Life.ru, момент крушения пассажирского Embraer попал на видео. Самолёт Баку – Грозный упал в аэропорту Актау.

Андрей Бражников
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