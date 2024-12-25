На месте крушения пассажирского самолёта Баку – Грозный нашли вышивших

На борту разбившегося в Актау самолёта Баку – Грозный было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте авиакатастрофы нашли вышивших, сообщает МЧС Казахстана.

«В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие», – информирует ведомство.

В связи с ЧП в Командном центре МЧС создан республиканский оперативный ШТАБ. Другие подробности министерство пока не приводит.