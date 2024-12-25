Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео

SHOT публикует видео с последними минутами полёта самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане и летевшего из Баку в Грозный.

Последние минуты полёта самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане и летевшего из Баку в Грозный. Видео © SHOT

Напомним, самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. По предварительным данным, лайнер из-за погодных условий был перенаправлен в Казахстан, а перед падением двигался по странной траектории. На борту было около 57 пассажиров и 5 членов экипажа, есть выжившие.