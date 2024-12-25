Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане: Что известно
Утром 25 декабря, около 10.00 мск в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.
По предварительным данным, пассажирский Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines не смог сесть в Грозном из-за тумана и был перенаправлен в Махачкалу. Но и там совершить посадку не удалось. Затем борт отправили в Актау, где в двигатель, предварительно, попали птицы. Самолёт начал двигаться по странной траектории, до последнего пытался набрать высоту, но упал, ударился крылом о полосу, взорвался и загорелся.
Жуткие кадры крушения попали на видео.
Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Видео © SHOT
Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. 25 человек, по данным Минздрава Казахстана выжили, но это цифры предварительные. Не менее 10 человек погибли.
Казахстанские СМИ пишут, что в самолёте находилось 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана.
Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Фото © SHOT
По данным SHOT, Embraer 190AR упал в казахстанском Актау из-за отказа системы управления.
Глава Чечени Рамзан Кадыров уже выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившим.
«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал он в телеграм-канале.
SHOT