Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане: Что известно

Утром 25 декабря, около 10.00 мск в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

По предварительным данным, пассажирский Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines не смог сесть в Грозном из-за тумана и был перенаправлен в Махачкалу. Но и там совершить посадку не удалось. Затем борт отправили в Актау, где в двигатель, предварительно, попали птицы. Самолёт начал двигаться по странной траектории, до последнего пытался набрать высоту, но упал, ударился крылом о полосу, взорвался и загорелся.

Жуткие кадры крушения попали на видео.

Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Видео © SHOT

Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. 25 человек, по данным Минздрава Казахстана выжили, но это цифры предварительные. Не менее 10 человек погибли.

Казахстанские СМИ пишут, что в самолёте находилось 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана.

Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Фото © SHOT

По данным SHOT, Embraer 190AR упал в казахстанском Актау из-за отказа системы управления.

Глава Чечени Рамзан Кадыров уже выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившим.