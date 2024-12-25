Названа предварительная причина крушения самолёта Баку – Грозный в Актау

Самолёт азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines Embraer 190AR упал в казахстанском Актау из-за отказа системы управления. Об этом пишет SHOT.

Экипаж лайнера передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Ещё через примерно 15 минут было решено лететь в Актау. Крушение произошло в 09:28 по московскому времени.