Названа предварительная причина крушения самолёта Баку – Грозный в Актау
Самолёт Баку – Грозный мог упасть в Актау из-за отказа системы управления
Дым на месте падения самолёта в Актау. Обложка © Lada.kz
Самолёт азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines Embraer 190AR упал в казахстанском Актау из-за отказа системы управления. Об этом пишет SHOT.
Экипаж лайнера передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Ещё через примерно 15 минут было решено лететь в Актау. Крушение произошло в 09:28 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, лайнер из-за погодных условий был перенаправлен в Казахстан, а перед падением двигался по странной траектории. На борту было около 57 пассажиров и 5 членов экипажа, есть выжившие.