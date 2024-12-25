«Переплетаются жизнь и смерть»: Экстрасенс раскрыла, почему 25 декабря — чёрный день в авиации

Сегодня утром, 25 декабря, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Однако это не единственная авиакатастрофа, произошедшая в этот день. Экстрасенс Николь Кузнецова в беседе с Life.ru раскрыла, что за злой рок нависает над этой датой.

25 декабря — это не просто дата, а мистический момент, в котором переплетаются свет и тьма, жизнь и смерть. Этот день, совпадающий с зимним солнцестоянием, символизирует время, когда ночь достигает своей вершины — и начинается медленное возвращение света, отражая циклы обновления и возрождения. Однако в этот же день история авиации запомнила трагические события, которые навсегда изменили судьбы многих. Эзотерически такие даты становятся знаковыми, когда кармические уроки и энергетические потоки проявляются через коллективный опыт. Николь Кузнецова Экстрасенс

Авиакатастрофы — как проявления кармы — напоминают о том, что мы все связаны невидимыми узами и каждая душа, оказавшаяся на борту, несёт в себе часть общего опыта человечества. По словам Кузнецовой, эти события могут быть отражением коллективных страхов и незавершённых дел, побуждая нас уважать память тех, кто ушёл, и осознать важность светлых намерений в нашем существовании.

«С точки зрения эзотерики души выбирают свои воплощения и обстоятельства, включая время и место своей смерти. Возможно, те, кто оказался на борту неудачного рейса, пришли в этот мир с целью завершить определённые циклы или усвоить важные уроки», — подчеркнула экстрасенс.

По её мнению, авиакатастрофы могут служить для переосмысления жизни, ценностей и приоритетов как для тех, кто ушёл, так и для оставшихся.

В этот же день, но в 2016 году, произошла катастрофа Ту-154 под Сочи: самолёт ВВС России рухнул в Чёрное море. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека, в их числе артисты военного ансамбля имени Александрова и Елизавета Глинка.

25 декабря 2012 года в Казахстане произошло крушение Ан-72 пограничной службы республики под Шымкентом. Погибли все находившиеся на его борту 27 человек — 20 пассажиров и семь членов экипажа.