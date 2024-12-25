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25 декабря, 12:25

Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау

Появилось первое видео из салона упавшего в Актау самолёта Баку – Грозный

Один из пассажиров снял на телефон обстановку внутри самолёта Embraer азербайджанских авиалиний в первые секунды после падения борта в Казахстане. Жуткие кадры публикует SHOT, на них полностью разрушенный фюзеляж и то, что осталось от салона.

Первые секунды после падения самолёта в Актау. Видео © Telegram / SHOT

Вокруг слышны стоны пассажиров, видны пятна крови, кто-то просит помочь выбраться. Одну из женщин сильно придавило упавшей обшивкой, автор ролика пытается ей помочь подняться. Также кругом разбросаны кислородные маски, вещи, куски пластика.

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Напомним, утром 25 декабря в аэропорту Актау (Казахстан) произошло крушение пассажирского самолёта азербайджанских авиалиний рейса Баку – Грозный. Причиной трагедии стало попадание в лайнер птицы. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян. Экипаж в последний момент увёл лайнер от жилых домов, пилоты погибли. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Спасёнными на данный момент числятся 32 пассажира.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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