Стоны, кровь и паника: Пассажир снял ад внутри самолёта в первые секунды после падения в Актау
Появилось первое видео из салона упавшего в Актау самолёта Баку – Грозный
Один из пассажиров снял на телефон обстановку внутри самолёта Embraer азербайджанских авиалиний в первые секунды после падения борта в Казахстане. Жуткие кадры публикует SHOT, на них полностью разрушенный фюзеляж и то, что осталось от салона.
Первые секунды после падения самолёта в Актау. Видео © Telegram / SHOT
Вокруг слышны стоны пассажиров, видны пятна крови, кто-то просит помочь выбраться. Одну из женщин сильно придавило упавшей обшивкой, автор ролика пытается ей помочь подняться. Также кругом разбросаны кислородные маски, вещи, куски пластика.
Напомним, утром 25 декабря в аэропорту Актау (Казахстан) произошло крушение пассажирского самолёта азербайджанских авиалиний рейса Баку – Грозный. Причиной трагедии стало попадание в лайнер птицы. СК РФ устанавливает обстоятельства падения лайнера, так как в салоне находились и 16 россиян. Экипаж в последний момент увёл лайнер от жилых домов, пилоты погибли. Всего на борту было 67 человек, включая экипаж. Спасёнными на данный момент числятся 32 пассажира.
Telegram / SHOT