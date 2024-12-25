СК РФ устанавливает обстоятельства крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев
Следственный комитет России устанавливает обстоятельства крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Казахстане, на борту которого находились граждане нашей страны. Следователи выясняют причины и условия произошедшего, сообщили в телеграм-канале ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Воздушному судну пришлось запросить вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолёта с птицами, на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых.