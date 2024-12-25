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Регион
25 декабря, 10:41

СК РФ устанавливает обстоятельства крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Казахстане, на борту которого находились граждане нашей страны. Следователи выясняют причины и условия произошедшего, сообщили в телеграм-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

В аэропорту Баку разобрали ёлку в связи с крушением самолёта в Казахстане
В аэропорту Баку разобрали ёлку в связи с крушением самолёта в Казахстане

Напомним, сегодня утром неподалёку от казахстанского города Актау произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером Embraer 190, который следовал из Баку в Грозный. Воздушному судну пришлось запросить вынужденную посадку в Казахстане. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение самолёта с птицами, на борту произошёл взрыв. Спаслись те, кто сидел в хвостовой части. Также были найдены тела четырёх погибших. Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Была открыта горячая линия для родных погибших и раненых.

Алена Пенчугина
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