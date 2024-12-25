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Регион
25 декабря, 09:20

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Баку – Грозный

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Актау. Глубоко соболезнуем тем, кто потерял близких и желаем скорейшего выздоровления тем, кто выжил», — отметил представитель Кремля.

Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный
Опубликован список россиян, находившихся на борту самолёта Баку – Грозный

Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. 28 человек выжили. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

Александр Юнашев
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