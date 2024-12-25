Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Баку – Грозный

Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Актау. Глубоко соболезнуем тем, кто потерял близких и желаем скорейшего выздоровления тем, кто выжил», — отметил представитель Кремля.