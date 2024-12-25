Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Баку – Грозный
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев
Президент России Владимир Путин созвонился с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Актау. Глубоко соболезнуем тем, кто потерял близких и желаем скорейшего выздоровления тем, кто выжил», — отметил представитель Кремля.
Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. 28 человек выжили. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.