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25 декабря, 08:28
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28 человек выжили при крушении самолёта Баку – Грозный в Казахстане

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев

При крушении в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный выжило 28 человек, пишет РБК со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.

Среди выживших трое детей, они госпитализированы.

Почти весь экипаж погиб при крушении самолёта в Актау, выжил только один бортпроводник
Почти весь экипаж погиб при крушении самолёта в Актау, выжил только один бортпроводник

Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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