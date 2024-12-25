28 человек выжили при крушении самолёта Баку – Грозный в Казахстане
Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © Tengrinews.kz/Азамат Сарсенбаев
При крушении в Казахстане пассажирского самолёта Баку – Грозный выжило 28 человек, пишет РБК со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области.
Среди выживших трое детей, они госпитализированы.
Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.