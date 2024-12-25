Почти весь экипаж погиб при крушении самолёта в Актау, выжил только один бортпроводник
Все пилоты могли погибнуть в результате крушения самолёта Баку – Грозный в Актау
Упавший самолёт. Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР
Все пилоты, по предварительной информации, погибли в результате крушения в Казахстане самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный. Такие данные приводит SHOT.
Также погибшими числятся бортпроводники, из них выжил только один. Он был доставлен в одну из местных больниц. Общее количество пострадавших уточняется, так как оперативные службы продолжают вести работы на месте ЧП.
Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Предварительно, он столкнулся со стаей птиц. Всего в самолёте находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Сообщается, что выжило 25 человек. В самолёте летели 16 россиян, их состояние после трагедии уточняется.