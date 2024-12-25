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25 декабря, 08:31

Почти весь экипаж погиб при крушении самолёта в Актау, выжил только один бортпроводник

Все пилоты могли погибнуть в результате крушения самолёта Баку – Грозный в Актау

Упавший самолёт. Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР

Упавший самолёт. Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР

Все пилоты, по предварительной информации, погибли в результате крушения в Казахстане самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный. Такие данные приводит SHOT.

Также погибшими числятся бортпроводники, из них выжил только один. Он был доставлен в одну из местных больниц. Общее количество пострадавших уточняется, так как оперативные службы продолжают вести работы на месте ЧП.

Тела десяти погибших разбросало по полю после падения самолёта в Актау
Тела десяти погибших разбросало по полю после падения самолёта в Актау

Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. Предварительно, он столкнулся со стаей птиц. Всего в самолёте находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Сообщается, что выжило 25 человек. В самолёте летели 16 россиян, их состояние после трагедии уточняется.

Татьяна Миссуми
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