Почти весь экипаж погиб при крушении самолёта в Актау, выжил только один бортпроводник

Все пилоты, по предварительной информации, погибли в результате крушения в Казахстане самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего по маршруту Баку — Грозный. Такие данные приводит SHOT.

Также погибшими числятся бортпроводники, из них выжил только один. Он был доставлен в одну из местных больниц. Общее количество пострадавших уточняется, так как оперативные службы продолжают вести работы на месте ЧП.