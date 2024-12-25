Тела десяти погибших разбросало по полю после падения самолёта в Актау

Появились новые кадры, снятые на месте падения пассажирского самолёта Embraer-190 в аэропорту Актау в Казахстане. Судя по ним, после удара лайнера о землю людей со страшной силой выбросило из салона, тела десяти жертв найдены в десятках метров от фюзеляжа. Видео публикует Mash.