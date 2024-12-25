Тела десяти погибших разбросало по полю после падения самолёта в Актау
Минимум 10 человек погибли после падения самолёта Embraer 190 в аэропорту Актау
Упавший самолёт. Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР
Появились новые кадры, снятые на месте падения пассажирского самолёта Embraer-190 в аэропорту Актау в Казахстане. Судя по ним, после удара лайнера о землю людей со страшной силой выбросило из салона, тела десяти жертв найдены в десятках метров от фюзеляжа. Видео публикует Mash.
Место падения самолёта в Актау. Видео © Telegram / Mash
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, ведутся поисково-спасательные работы, так как после крушения самолёта есть выжившие, их экстренно госпитализируют.
Напомним, что пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, рухнул неподалёку от аэропорта казахстанского Актау. По предварительной информации, лайнер столкнулся со стаей птиц. Момент катастрофы попал на видео. На борту могли находиться 67 человек, включая экипаж. Генконсул Азербайджана выехал на место крушения. 25 человек выжили и были госпитализированы, сообщил оперативный штаб МЧС Казахстана. Предварительно, на борту не было клиентов российских туроператоров.