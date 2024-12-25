Генконсул Азербайджана выехал на место крушения самолёта в Актау
Место крушения самолёта. Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР
Генеральный консул Азребайджана в Актау Айхан Сулейманлы отправился на место, где крушение потерпел самолёт Azerbaijan Airlines. Об этом сообщило агентство АРА.
«Пока я не могу сказать ничего конкретного, нахожусь в дороге по пути на место случившегося», — рассказал он.
Напомним, что пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный рухнул неподалёку от аэропорта казахстанского Актау. По предварительной информации, лайнер перенаправили в Казахстан. Известно, что перед падением он начал двигаться по странной траектории. Момент катастрофы попал на видео.