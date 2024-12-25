Клиентов российских туроператоров не было на борту упавшего в Актау самолёта
Дым после падения самолёта в Казахстане. Обложка © Telegram / prokadrykz
На борту упавшего в Казахстане самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines не было клиентов российских туроператоров. Такие предварительные данные приводит журналистам пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По предварительным данным на этот час, клиентов российских туроператоров, членов АТОР, на борту не было», — говорится в тексте.
Напомним, что пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, рухнул неподалёку от аэропорта казахстанского Актау. По предварительной информации, лайнер столкнулся со стаей птиц. Момент катастрофы попал на видео. На борту могли находиться 67 человек, включая экипаж. Генконсул Азербайджана выехал на место крушения. Выжившими сейчас числятся 12 человек.