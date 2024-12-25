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25 декабря, 07:33

12 пассажиров рейса Баку — Грозный чудом выжили в страшной авиакатастрофе

Минздрав Казахстана: 12 пассажиров рейса Баку — Грозный выжили в авиакатастрофе

В результате крушения самолёта, следовавшего из Баку в Грозный, выжили 12 пассажиров. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Казахстана Акмарал АльназароваЭ, уточнив, что все они уже госпитализированы.

Место крушения. Видео © Telegram / SHOT

Самолёт упал рядом с аэропортом, поэтому на место крушения успели оперативно подъехать люди для оказания помощи пострадавшим. После падения борта вспыхнул жуткий пожар, его уже потушили.

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Ранее самолёт рейсом Баку — Грозный потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. После авиакатастрофы на месте возник пожар. Известно, что борт двигался по странной траектории перед падением.

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Владимир Озеров
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