Аэропорт Казани отправил на запасной аэродром в самолёты из Стамбула и Алма-Аты
Три борта, следовавших из Стамбула, Алма-Аты и Томска в Казань, пришлось перенаправить на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.
«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару», — сообщили в пресс-службе воздушного порта.
Ранее Life.ru сообщал, что работа казанского аэропорта была временно ограничена в связи с ночной атакой украинских беспилотников. В пресс-бюро воздушного порта рассказали, что мера введена ради обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
Telegram / Kazan International Airport