Аэропорт Казани отправил на запасной аэродром в самолёты из Стамбула и Алма-Аты

Три борта, следовавших из Стамбула, Алма-Аты и Томска в Казань, пришлось перенаправить на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару», — сообщили в пресс-службе воздушного порта.