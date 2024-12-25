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25 декабря, 06:01

Аэропорт Казани отправил на запасной аэродром в самолёты из Стамбула и Алма-Аты

Три борта, следовавших из Стамбула, Алма-Аты и Томска в Казань, пришлось перенаправить на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром Самару», — сообщили в пресс-службе воздушного порта.

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Ранее Life.ru сообщал, что работа казанского аэропорта была временно ограничена в связи с ночной атакой украинских беспилотников. В пресс-бюро воздушного порта рассказали, что мера введена ради обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

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Telegram / Kazan International Airport

Владимир Озеров
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