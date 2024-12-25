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25 декабря, 05:01

Работа аэропорта Казани временно ограничена после ночной атаки дронов на Россию

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полёты самолётов на фоне массированного ночного налёта украинских БПЛА на территорию России. Об этом объявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», – уточнил представитель службы.

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Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать территорию России. Силы ПВО сбили 59 беспилотников. 26 из них сбиты над Белгородской областью, ещё 23 уничтожены в Воронежской области. По три дрона ликвидированы над Курской, Брянской и Тамбовской областями, ещё один – над акваторией Азовского моря.

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Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKIN

Андрей Бражников
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