Обломки украинского беспилотника повредили ЛЭП в Воронежской области

В Воронежской области в результате падения обломков украинского беспилотника была повреждена линия электропередачи. Ущерб также нанесён жилым домам и хозяйственным постройкам в нескольких районах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на своей странице в Telegram.

По его словам, в одном из районов обломки повредили кровлю частного дома, а в СНТ неподалёку от Воронежа осколками посекло несколько построек.

Глава региона уточнил, что пострадавшие объекты получили незначительные повреждения. Работы по устранению последствий атаки ВСУ уже ведутся.