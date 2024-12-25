Обломки украинского беспилотника повредили ЛЭП в Воронежской области
В Воронежской области в результате падения обломков украинского беспилотника была повреждена линия электропередачи. Ущерб также нанесён жилым домам и хозяйственным постройкам в нескольких районах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на своей странице в Telegram.
По его словам, в одном из районов обломки повредили кровлю частного дома, а в СНТ неподалёку от Воронежа осколками посекло несколько построек.
Глава региона уточнил, что пострадавшие объекты получили незначительные повреждения. Работы по устранению последствий атаки ВСУ уже ведутся.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны России сработали в шести регионах России, суммарно ликвидировав 59 украинских беспилотников. 26 из них сбиты над Белгородской областью, ещё 23 уничтожены в Воронежской области. По три дрона ликвидированы над Курской, Брянской и Тамбовской областями, ещё один – над акваторией Азовского моря.
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