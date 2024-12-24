Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область
Появилось видео пожара в Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар в Ростовской области, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на видео сняли один из очевидцев. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Пожар после атаки дронов в Ростовской области. Видео © VK / Вера Восточная
Возгорание возникло в лесополосе после падения сбитых обломков БПЛА. На кадрах с места событий можно увидеть огненное зарево. Но звуков взрывов не слышно.
Напомним, что вечером 23 декабря ВСУ пытались атаковать Ростовскую область с помощью девяти БПЛА, все дроны врага были уничтожены. Ночью удары продолжились. Четыре украинских беспилотника было сбито при попытке атаковать Ростовскую область. Дежурные системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили дроны над Миллеровским и Тарасовским районами, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
VK / Вера Восточная