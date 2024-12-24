Очевидец снял на видео пожар после массированной атаки 12 БПЛА на Ростовскую область

Пожар в Ростовской области, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на видео сняли один из очевидцев. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Пожар после атаки дронов в Ростовской области. Видео © VK / Вера Восточная

Возгорание возникло в лесополосе после падения сбитых обломков БПЛА. На кадрах с места событий можно увидеть огненное зарево. Но звуков взрывов не слышно.