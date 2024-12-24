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Регион
24 декабря, 03:20

Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку четырёх дронов ВСУ ударить по Ростовской области

Ещё четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Ростовскую область. Дежурные системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили дроны над Миллеровским и Тарасовским районами, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — написал он, добавив, что угроза воздушной атаки со стороны ВСУ сохраняется.

В регионе граничащем с Подмосковьем нашли обломки украинского дрона
В регионе граничащем с Подмосковьем нашли обломки украинского дрона

Напомним, что вечером 23 декабря ВСУ уже пытались атаковать Ростовскую область, но все дроны врага были уничтожены. Ещё два украинских БПЛА засекли и сбили над Азовским морем.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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