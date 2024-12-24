Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку четырёх дронов ВСУ ударить по Ростовской области
Ещё четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Ростовскую область. Дежурные системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили дроны над Миллеровским и Тарасовским районами, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется», — написал он, добавив, что угроза воздушной атаки со стороны ВСУ сохраняется.
Напомним, что вечером 23 декабря ВСУ уже пытались атаковать Ростовскую область, но все дроны врага были уничтожены. Ещё два украинских БПЛА засекли и сбили над Азовским морем.
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