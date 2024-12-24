Силы ПВО и РЭБ пресекли попытку четырёх дронов ВСУ ударить по Ростовской области

Ещё четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Ростовскую область. Дежурные системы ПВО и РЭБ уничтожили и подавили дроны над Миллеровским и Тарасовским районами, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.