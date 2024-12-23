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Регион
23 декабря, 11:44

В регионе граничащем с Подмосковьем нашли обломки украинского дрона

В Калужской области нашли обломки БПЛА, рассказал губернатор региона Шапша

На окраине города Людиново в Калужской области нашли обломки украинского беспилотника. На месте уже работают оперативные службы. Регион граничит с Подмосковьем. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Шапша напомнил о важности соблюдения определённых правил при обнаружении обломков дронов. Необходимо информировать экстренные службы и ни в коем случае не трогать обломки, так как в них может находиться взрывчатка. Губернатор рекомендовал рассказать об этих правилах детям.

Ранее силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. На месте происшествия работали оперативные службы.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Полина Никифорова
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