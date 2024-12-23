В регионе граничащем с Подмосковьем нашли обломки украинского дрона

На окраине города Людиново в Калужской области нашли обломки украинского беспилотника. На месте уже работают оперативные службы. Регион граничит с Подмосковьем. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Шапша напомнил о важности соблюдения определённых правил при обнаружении обломков дронов. Необходимо информировать экстренные службы и ни в коем случае не трогать обломки, так как в них может находиться взрывчатка. Губернатор рекомендовал рассказать об этих правилах детям.