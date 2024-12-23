Украинский БПЛА сбит над Брянской областью силами ПВО — Богомаз

Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в личном Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что все оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил зенитчиков Богомаз.