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Регион
23 декабря, 03:40

Украинский БПЛА сбит над Брянской областью силами ПВО — Богомаз

Российские силы ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Брянской областью. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в личном Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что все оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил зенитчиков Богомаз.

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Ранее в Минобороны сообщали, что силы ПВО только за одни сутки сбили над Россией два реактивных заряда HIMARS и 100 дронов. Кроме того, зенитчики уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Тимур Хингеев
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