«Противник пожалеет»: Путин пригрозил разрушениями после атаки на Казань

Глава государства Владимир Путин отреагировал на атаку беспилотников в Казани, в ходе которой повреждения получила гражданская инфраструктура города. По его словам, противник пожалеет об этом ударе и понесёт ещё большие разрушения.

«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнётся с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране», — заявил он в ходе церемонии открытия объектов инфраструктуры.