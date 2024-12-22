«Противник пожалеет»: Путин пригрозил разрушениями после атаки на Казань
Путин пригрозил ещё большими разрушениями у противника после атаки БПЛА на Казань
Украинский беспилотник ударил по многоэтажке в Казани. Обложка © Telegram / SHOT
Глава государства Владимир Путин отреагировал на атаку беспилотников в Казани, в ходе которой повреждения получила гражданская инфраструктура города. По его словам, противник пожалеет об этом ударе и понесёт ещё большие разрушения.
Путин после атаки БПЛА на Казань заявил, что противник пожалеет об этих ударах. Видео © Life.ru
«Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнётся с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране», — заявил он в ходе церемонии открытия объектов инфраструктуры.
Напомним, в эту субботу, 21 декабря, Казань была атакована киевским режимом. Один беспилотник влетел в 37-этажную высотку в элитном ЖК «Лазурные небеса». Из-за этого там начался пожар. Затем в это же здание влетел второй дрон во время эвакуации жителей. Также беспилотники попали в 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Клары Цеткин, пострадали три человека. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Президент России Владимир Путин получил доклад об атаке дронов на Казань.