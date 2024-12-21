Второй дрон атаковал дом в Казани во время эвакуации людей, момент попал на видео

Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Казани попал на видео. Предварительно, это второй дрон, который атаковал территорию Татарстана.

Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Казани попал на видео. Видео © Telegram / SHOT

Второй дрон атаковал жилую высотку в Казани, когда из неё ещё эвакуировали людей, рассказали каналу очевидцы. Предварительно, повреждены квартиры на 15 этажах. Свидетели сообщают о третьем взрыве.