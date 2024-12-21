Второй дрон атаковал дом в Казани во время эвакуации людей, момент попал на видео
Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Казани попал на видео. Предварительно, это второй дрон, который атаковал территорию Татарстана.
Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Казани попал на видео. Видео © Telegram / SHOT
Второй дрон атаковал жилую высотку в Казани, когда из неё ещё эвакуировали людей, рассказали каналу очевидцы. Предварительно, повреждены квартиры на 15 этажах. Свидетели сообщают о третьем взрыве.
Напомним, сегодня утром стало известно об уничтожении дрона над Татарстаном. БПЛА влетел в многоэтажку, после этого там начался пожар. Жильцов эвакуировали.
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Telegram / SHOT