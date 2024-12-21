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Регион
21 декабря, 05:52
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Пожар начался в элитном ЖК в Казани после атаки БПЛА

SHOT: Дрон ВСУ влетел в жилую многоэтажку в Казани, произошёл пожар

Украинский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Казани, сообщает телеграм-канал SHOT. По его информации, речь идёт о ЖК премиум-класса «Лазурные небеса».

37-этажная высотка находится на пересечении улиц Взлётной и Патриса Лумумбы. После попадания БПЛА там начался пожар. Жителей эвакуировали.

Напомним, силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников. Девять летательных устройств сбили в Белгородской области, пять – в Воронежской области, три – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края. Позже стало известно об уничтожении дрона над Татарстаном.

Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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