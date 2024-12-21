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Регион
21 декабря, 04:15

Силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России сработали минувшей ночью в пяти регионах страны, отразив атаки 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять летательных устройств сбили в Белгородской области, пять – в Воронежской области, три – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о двух раненых мирных жителях белгородского села Репяховка в результате атак украинских БПЛА. Осколками сбитого FPV-дрона в Шебекине посечены два легковых автомобиля, никто не пострадал.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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