Силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России сработали минувшей ночью в пяти регионах страны, отразив атаки 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять летательных устройств сбили в Белгородской области, пять – в Воронежской области, три – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.