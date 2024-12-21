Силы ПВО России сбили за ночь 19 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России сработали минувшей ночью в пяти регионах страны, отразив атаки 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять летательных устройств сбили в Белгородской области, пять – в Воронежской области, три – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.
Ранее Life.ru рассказывал о двух раненых мирных жителях белгородского села Репяховка в результате атак украинских БПЛА. Осколками сбитого FPV-дрона в Шебекине посечены два легковых автомобиля, никто не пострадал.
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