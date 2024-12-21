В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сработали в Воронежской области. Сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

При этом опасность атаки дронов в области сохраняется.