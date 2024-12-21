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Регион
21 декабря, 01:39

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сработали в Воронежской области. Сбиты несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

При этом опасность атаки дронов в области сохраняется.

Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА

За минувшую ночь силы ПВО сбили 36 беспилотников Украины. Досталось Краснодарскому краю, Брянской и Белгородской областям, а также Чёрному морю.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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