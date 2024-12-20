Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА
Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Оба мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ранены двое. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Второму медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – пишет руководитель области.
Ещё одна атака отражена в городе Шебекино. Там сбили FPV-дрон, но он сдетонировал на земле. Осколками посечены два легковых автомобиля, никто не пострадал.
Ранее сегодня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром защитили приграничный район Курской области от ракетного удара, сбил один украинский снаряд. Атака стала попыткой ответить на комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. «Удар возмездия» отозвался серией взрывов у военного завода в Киеве и пожарами в обасти. Министерство обороны России объявило, что целью ответных ударов стали штаб СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве и позиция ЗРК Patriot. В подполье доложили, что были ликвидированы высокопоставленные сотрудник СБУ.
VK / Минобороны России