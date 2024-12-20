Два мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке украинских БПЛА

Два мирных жителя ранены в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Оба мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ранены двое. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Второму медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», – пишет руководитель области.