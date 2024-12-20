Украинский самолёт МиГ-29 не вернулся с боевого вылета

Украинский самолёт МиГ-29 стал добычей российских военных 19 декабря. Противовоздушная оборона также сбила шесть американских ракет ATACMS и три британские Storm Shadow, докладывает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе СВО на Украине.

«Средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», – отчиталось МО РФ.

Но и это не всё – за минувшие сутки наши парни уничтожили 18 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 519 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолётного типа.