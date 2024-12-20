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20 декабря, 06:17

В Киевской области полыхают склады после «‎ударов возмездия»

В Борисполе несколько пожарных бригад тушат огромный пожар на складе

Пожар на складе в Борисполе. Фото © Telegram / Политика Страны

Пожар на складе в Борисполе. Фото © Telegram / Политика Страны

В Бориспольском районе Киевской области полыхают склады. Пожар оказался настолько масштабным, что для тушения пришлось подтягивать дополнительные пожарные бригады. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

Пожарные тушат огонь. Видео © Telegram / Политика Страны

Известно, что склад вспыхнул после попадания туда беспилотника. Для тушения привлекли огнеборцев из аэропорта «Борисполь», а также пожарный поезд.

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Владимир Озеров
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