В Киевской области полыхают склады после «‎ударов возмездия»

В Бориспольском районе Киевской области полыхают склады. Пожар оказался настолько масштабным, что для тушения пришлось подтягивать дополнительные пожарные бригады. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».

Пожарные тушат огонь. Видео © Telegram / Политика Страны

Известно, что склад вспыхнул после попадания туда беспилотника. Для тушения привлекли огнеборцев из аэропорта «Борисполь», а также пожарный поезд.