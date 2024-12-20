В Киевской области полыхают склады после «ударов возмездия»
В Борисполе несколько пожарных бригад тушат огромный пожар на складе
Пожар на складе в Борисполе. Фото © Telegram / Политика Страны
В Бориспольском районе Киевской области полыхают склады. Пожар оказался настолько масштабным, что для тушения пришлось подтягивать дополнительные пожарные бригады. Об этом сообщает украинское издание «Политика Страны».
Пожарные тушат огонь. Видео © Telegram / Политика Страны
Известно, что склад вспыхнул после попадания туда беспилотника. Для тушения привлекли огнеборцев из аэропорта «Борисполь», а также пожарный поезд.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов.