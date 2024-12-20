«Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «удары возмездия» за убийство генерала Кириллова
Армия России наносит массированный удар по Украине, взрывы гремят в центре Киева
Киев. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Anna Bohdan
Российские военные утром 20 декабря нанесли комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. Подполье и очевидцы сообщают о применении «Кинжалов».
Серия мощных взрывов произошло в центре Киева, в украинской столице виден дым. Местные власти информируют о работе системы противовоздушной обороны. В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Незалежной. Подполье предполагает, что новый удар стал ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.
«В Киеве шесть прилётов, детонации вроде не было, но «скорых» пол Киева мечется, хотя официально объявлено о семи пострадавших. Умные люди не советуют ближайшие пару часов по улицам шариться: СБУ устроило проверку. Тормозят машины, маршрутки», – пишет в Телеграм-канале координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев,
Напомним, что 17 декабря Кириллов и его помощник погибли в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Следственный комитет квалифицировал убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. Утром 18 декабря задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова. Он признался, что выполнял указания киевских властей. Суд арестовал его на два месяца. В Госдуме обещали наказать убийц генерала. Генерал-лейтенант Стаськов предупредил, что Россия ответит на подрыв Кириллова.