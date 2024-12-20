«‎Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за убийство генерала Кириллова

Российские военные утром 20 декабря нанесли комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры Украины. Подполье и очевидцы сообщают о применении «‎Кинжалов».

Серия мощных взрывов произошло в центре Киева, в украинской столице виден дым. Местные власти информируют о работе системы противовоздушной обороны. В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Незалежной. Подполье предполагает, что новый удар стал ответом за жестокое убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.