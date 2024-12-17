Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
17 декабря, 04:44
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По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело

Столичный Следком дал первый комментарий по инциденту с взрывом на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело, сказано в заявлении ведомства.

В настоящий момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначаются медицинская и взрывотехническая экспертизы.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — заключили в СК.

SHOT: Сработавшее в Москве СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката
SHOT: Сработавшее в Москве СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката

Напомним, что мощный взрыв произошёл на востоке российской столицы ранним утром 17 сентября. Его жертвами могли стать двое военных.

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Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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