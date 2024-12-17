По факту взрыва в Москве возбуждено уголовное дело
Столичный Следком дал первый комментарий по инциденту с взрывом на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело, сказано в заявлении ведомства.
В настоящий момент следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначаются медицинская и взрывотехническая экспертизы.
«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — заключили в СК.
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