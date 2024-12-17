SHOT: Жертвами взрыва в Москве стали двое военных, сработало СВУ

Взрыв у подъезда многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве, предварительно, унёс жизни двух военнослужащих. Трагедия произошла в результате детонации самодельного взрывного устройства, стало известно SHOT.

Место взрыва. Видео © Telegram / SHOT

На место трагедии уже прибыли расчёты МЧС, сотрудники МВД и кареты скорой помощи.