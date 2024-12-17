SHOT: Жертвами взрыва в Москве стали двое военных, сработало СВУ
Взрыв у подъезда многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве, предварительно, унёс жизни двух военнослужащих. Трагедия произошла в результате детонации самодельного взрывного устройства, стало известно SHOT.
Место взрыва. Видео © Telegram / SHOT
На место трагедии уже прибыли расчёты МЧС, сотрудники МВД и кареты скорой помощи.
Напомним, что взрыв раздался на востоке Москвы примерно в 6:11. Он был такой силы, что разнёс остекление и входную дверь первого этажа здания.
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Telegram / SHOT