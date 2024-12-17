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Регион
17 декабря, 03:50
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SHOT: Мощный взрыв выбил окна и двери в многоэтажке Москвы, есть пострадавшие

Взрыв произошёл у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, сообщает SHOT. Он был такой силы, что выбил окна и двери на первом этаже здания.

Первые кадры с места взрыва. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, не обошлось без пострадавших — на земле лежат два человека. Их состояние неизвестно. К месту инцидента направились сотрудники МЧС.

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Взрывы недавно были слышны и на улицах Грозного. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, город пытались атаковать дроны ВСУ.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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