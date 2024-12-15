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Регион
15 декабря, 06:08
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Жители Грозного сообщают о взрывах над городом

Жители Чеченской Республики сообщили телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов в небе над Грозным. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.

Очевидцы утверждают, что лично видели в Грозном несколько беспилотников. Официального подтверждения данной информации нет.

Жители Грозного также сообщали о взрывах в небе над городом в ночь на 12 декабря. Время, когда раздавались хлопки, совпало с моментом детонации беспилотника над казармами. Позднее стало известно, что вражеский дрон упал на здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова. В результате ранены четыре бойца караула. Кадыров пообещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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