Жители Грозного сообщают о взрывах над городом
Жители Чеченской Республики сообщили телеграм-каналу SHOT о звуках взрывов в небе над Грозным. По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.
Очевидцы утверждают, что лично видели в Грозном несколько беспилотников. Официального подтверждения данной информации нет.
Жители Грозного также сообщали о взрывах в небе над городом в ночь на 12 декабря. Время, когда раздавались хлопки, совпало с моментом детонации беспилотника над казармами. Позднее стало известно, что вражеский дрон упал на здания специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова. В результате ранены четыре бойца караула. Кадыров пообещал покарать «400 укронатовцев» за четырёх раненых бойцов караула в Грозном.
Life.ru / Kandinsky 3.1