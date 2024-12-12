SHOT: В небе над Грозным слышны взрывы
Жители Грозного сообщают о серии взрывов, раздавшихся в небе над городом в ночь на 12 декабря. По предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО), передаёт SHOT.
По словам очевидцев, взрывы начали греметь около 00:55. Официальной информации или комментариев от местных властей пока не поступало.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ в небе над Чёрным морем. Он также отметил, что два из них были подавлены силами РЭБ. После этого аэропорт Сочи продолжил работу после временной паузы.
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