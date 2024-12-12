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Регион
11 декабря, 23:15

SHOT: В небе над Грозным слышны взрывы

Жители Грозного сообщают о серии взрывов, раздавшихся в небе над городом в ночь на 12 декабря. По предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО), передаёт SHOT.

По словам очевидцев, взрывы начали греметь около 00:55. Официальной информации или комментариев от местных властей пока не поступало.

В аэропорту Сочи введён план «Ковёр» из-за угрозы атак БПЛА
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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ в небе над Чёрным морем. Он также отметил, что два из них были подавлены силами РЭБ. После этого аэропорт Сочи продолжил работу после временной паузы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Анатолий Цейко
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