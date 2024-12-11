Силы ПВО и ЧФ отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь — Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвёл итоги вечерней атаки ВСУ на город. По его словам, всего на подлёте к берегу силы ПВО и Черноморского флота уничтожили семь дронов ВСУ, причём два из них были подавлены системами РЭБ.