Силы ПВО и ЧФ отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь — Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подвёл итоги вечерней атаки ВСУ на город. По его словам, всего на подлёте к берегу силы ПВО и Черноморского флота уничтожили семь дронов ВСУ, причём два из них были подавлены системами РЭБ.
Спасательная служба Севастополя не зафиксировала повреждений городских объектов. Контроль воздушной обстановки продолжается.
«Все оперативные службы наготове. Доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев в Telegram.
Угроза атаки БПЛА тем временем объявлена и в Сочи. В целях безопасности аэропорт города временно приостановил приём и отправку рейсов, введён план «Ковёр».
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