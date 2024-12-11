Военкор Котенок показал двигатель от ракеты ATACMS, атаковавшей Таганрог
Двигатель от американской ракеты ATACMS, которую ВСУ запустили по Таганрогу. Обложка © Telegram / Военкор Котенок
Фотографию с двигателем от американской ракеты ATACMS, которая этой ночью атаковала Таганрог, показал военкор Юрий Котенок в телеграм-канале. На кадре видно, что двигатель ограждён сигнальными конусами.
«Двигатель от ATACMS, запущенного противником ночью по Таганрогу», — подписал снимок военкор.
Напомним, в ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами ATACMS. К счастью, среди населения жертв не зафиксировано. Минобороны РФ сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих в результате падения обломков ракет. Также в ведомстве пообещали, что эта атака с использованием западного оружия не останется безнаказанной.