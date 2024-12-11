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Регион
11 декабря, 15:51

Военкор Котенок показал двигатель от ракеты ATACMS, атаковавшей Таганрог

Двигатель от американской ракеты ATACMS, которую ВСУ запустили по Таганрогу. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Двигатель от американской ракеты ATACMS, которую ВСУ запустили по Таганрогу. Обложка © Telegram / Военкор Котенок

Фотографию с двигателем от американской ракеты ATACMS, которая этой ночью атаковала Таганрог, показал военкор Юрий Котенок в телеграм-канале. На кадре видно, что двигатель ограждён сигнальными конусами.

«Двигатель от ATACMS, запущенного противником ночью по Таганрогу», — подписал снимок военкор.

Напомним, в ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами ATACMS. К счастью, среди населения жертв не зафиксировано. Минобороны РФ сообщило о наличии пострадавших среди военнослужащих в результате падения обломков ракет. Также в ведомстве пообещали, что эта атака с использованием западного оружия не останется безнаказанной.

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ
Полина Никифорова
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