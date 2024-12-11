Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Ростовчане сняли на видео момент ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Кадрами с места они поделились с телеграм-каналом SHOT.

Обстановка в Таганроге по время ракетной атаки ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.