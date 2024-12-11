Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 05:19
6726

Появилось видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

Ростовчане сняли на видео момент ракетной атаки ВСУ на Таганрог. Кадрами с места они поделились с телеграм-каналом SHOT.

Обстановка в Таганроге по время ракетной атаки ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, что сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия. Также сгорело 14 авто на парковые, жертв среди населения нет.

Минобороны сообщило об уничтожении 14 БПЛА над Брянской областью
Минобороны сообщило об уничтожении 14 БПЛА над Брянской областью
Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar